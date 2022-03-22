臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

中國國家主席習近平與美國總統拜登18日視訊通話，內容提及台海問題。拜登重申不支持台獨，堅持「一個中國」政策。拜登的說法引發台灣網友熱議，大批網友忍不住開酸，認為蔡政府成天宣傳台美關係好、投入鉅額軍購、跟著制裁俄羅斯，如今卻默不作聲在「裝睡」，也有人直言「817夢碎了」。

據大陸官媒報導，習近平與拜登18日晚間通電話，討論俄烏局勢。習表示，烏克蘭危機是中方不願意看到的，國家關係不能走到兵戎相向這一步，中美要承擔應盡的國際責任。拜登強調，美國不尋求和中國打「新冷戰」，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意與中國發生衝突。

不僅如此，拜登更重申，美方願和中方坦誠對話，加強合作，堅持一個中國政策，有效管控好競爭和分歧，推動美中關係穩定發展。他願和習近平主席保持密切溝通，為美中關係把舵定向。

此消息在台灣掀起熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「不是台美關係史上最好嗎？」「蔡政府還在裝睡？」、「偏偏有人願意蠢，堅若磐石」、「美國人的話可以相信？」「817夢碎了」、「塔綠班心碎」。