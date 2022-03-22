改善睡眠環境有助提升睡眠品質。（席夢思提供）

席夢思支持每一種精彩。（席夢思提供）

席夢思支持每一種精彩。（席夢思提供）

長期關注國人睡眠問題的台灣睡眠醫學學會(TSSM)與台灣席夢思公司，在疫情期間持續追蹤國際睡眠研究報告提出的警訊，進而在國內展開「2022年台灣COVID-19疫情下的睡眠問題調查」，研究結果顯示每5位就有1位民眾對自身的睡眠滿意度表示不滿意及非常不滿意，顯見疫情確實造成相當程度的睡眠困擾。

「2022 年台灣COVID-19影響國人睡眠調查」。針對三級警戒前後的睡眠品質進行電話訪問調查，1068位有效樣本，調查結果顯示高達19.5％的民眾對自身的睡眠滿意度表示不滿意和非常不滿意；有失眠症狀的比例，從疫情前42.9％上升至59.7％；有睡眠困擾的受訪者中，睡眠問題持續一個月以上的比例高達78.8％；因睡眠問題造成不同程度心理困擾的比例，疫情前後從14.3％攀升至41％。此外在生活習慣方面，三級警戒期間增加小睡習慣的比率僅微幅上升0.5％，相較於睡眠滿意度，顯示民眾疫情期間增加小睡的比例不高，在改善睡眠部分未能有顯著助益。在3C產品的使用部分，35.3％的大眾使用頻率增加，其中有39％有睡眠問題。在有睡眠困擾的受訪者中，近一個月內天天使用安眠藥的比率達6成。在心理層面上，因疫情而感到焦慮緊張者佔27.9％。

在後疫情時代，席夢思提醒社會大眾檢視自己與家人的睡眠情況，保持規律生活、改善睡眠品質與環境。另外，參考健康科學家的建議，提倡國人每天適當的小睡，可以更有活力，更能擁有一夜好眠。

席夢思也特別在提倡世界睡眠日活動期間打造「席夢思美眠所Nap Lab」體驗活動，邀請大眾感受解壓小睡所帶來的正向能量。即日起至31日止，可至全台席夢思品牌概念館、百貨精品專櫃及BetterSleep專賣店，享受美眠所的小睡。