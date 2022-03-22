2022智慧城市論壇暨展覽（SCSE）在台北市、高雄市雙主場登場，台北場在22日上午舉行開幕典禮，但在會前卻傳出有外國來賓確診，北市聯醫團隊緊急採檢後確認1名外賓確診，匡列8人隔離；據了解，由於外賓人員採外交泡泡入境，且各國的防疫規範不同，傳出有「拒檢」的狀況發生，聯合醫院才會帶隊赴防疫旅館採檢；衛生局表示，針對智慧城市論壇案，中央尚未公布案號，本市已掌握疫情狀況。