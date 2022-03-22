外交泡泡入境「外賓驚傳確診」北市聯醫率隊採檢 10:072022/03/22 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市聯醫團隊緊急採檢後確認1名外賓確診，匡列8人隔離；據了解，由於外賓人員採外交泡泡入境，且各國的防疫規範不同，傳出有「拒檢」的狀況發生，聯合醫院才會帶隊赴防疫旅館採檢。（示意圖／本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2022智慧城市論壇暨展覽（SCSE）在台北市、高雄市雙主場登場，台北場在22日上午舉行開幕典禮，但在會前卻傳出有外國來賓確診，北市聯醫團隊緊急採檢後確認1名外賓確診，匡列8人隔離；據了解，由於外賓人員採外交泡泡入境，且各國的防疫規範不同，傳出有「拒檢」的狀況發生，聯合醫院才會帶隊赴防疫旅館採檢；衛生局表示，針對智慧城市論壇案，中央尚未公布案號，本市已掌握疫情狀況。 響應綠色金融 中壽加碼台灣再生能源 首屆台灣五金工具博覽會 10月台中登場 #新冠肺炎 #台灣 #採檢 #外交泡泡 #北市聯醫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫旅館住房急降 業者退場憂兩頭空 04:102022/03/22 生活新聞 桃園永續城市論壇 串聯國際 04:102022/03/22 產業特刊 防疫旅館退場 六福萬怡4／18重開接客 09:382022/03/22 財經 台灣大車隊小金雞 國際創投入股生活網 拚日本掛牌 04:102022/03/22 產業特刊 全球人壽為職籃強力應猿 04:102022/03/22 全球財經 《時來運轉》單買足球正確比數 這3人都抱回450倍獎金 07:002022/03/22 體育 TiEA新理事長何英圻拜會賴清德 打造數位強國 迎黃金十年 04:102022/03/22 產業．科技 嘉市確診夫妻曾到屏東出遊 恆春、萬巒多處足跡曝急清消 16:232022/03/21 生活 台灣大遠傳攻5G專網 組隊助陣 04:102022/03/22 產業．科技 學好商務英文 職場必勝 04:102022/03/22 產業特刊 奧迪落實永續 加入台泥減碳社群 04:102022/03/22 財經要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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