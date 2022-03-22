傳出聯發科(2454)天璣9000未來有望打入三星中階機款A系列，若確立可謂一大突破，且三星A系列為三星熱銷系列，對於聯發科前進非大陸市場具有絕對象徵意義。

據傳，三星將規畫在A系列新機使用天璣9000，目前猜測有可能為A53 Pro亦或是S22 FE，主攻中階機款。由於三星A系列以親民價格及旗艦級規格深受市場青睞，銷售數量更勝旗艦機款，以台灣市場為例，A系列更是長期盤踞最熱賣Android機款，也是三星主打新興市場的重要戰力，與聯發科主攻非大陸市場的策略似乎不謀而合。

聯發科主要市場為大陸，但因大陸智慧手機今年表現疲軟，加上5G智慧機成長將進入高原期，故聯發科也積極將市場推進到非大陸市場，除北美或是印度等新興市場，其實早在去年就傳出，三星今年將會有14款新機採用聯發科處理器，這對聯發科確實是一大突破，三星的晶片供應商向來是高通以及自家Exynos，若聯發科今年確實打入三星，對聯發科也是一大突破。

聯發科旗艦5G SoC(系統單晶片)天璣9000終端產品本月推出，據悉，大陸智慧型手機品牌廠對於天璣9000均給予正面評價，也將激勵聯發科首季營運淡季不淡，3月營收更將挑戰歷史新高。

以聯發科第一季財測來算，只要3月營收達476.69億元，就可達陣財測，其營收歷史高點是落在去年6月的477.6億元，也就是說，聯發科3月營收不僅拚財測達陣淡季不淡，更將挑戰歷史新高。