22日環境風場為東南風，西半部地區位於背風側，水平及垂直擴散條件差，污染物較易累積。依18時監測結果，宜蘭及花東空品區及馬祖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區及金門、澎湖「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

依監測資料顯示，22日鋒面通過及東北季風增強，中部以北地區有局部較大雨勢發生的機率，受降雨洗除作用影響，空氣品質多為普通等級，雲嘉南以南位於下風處，污染物易累積；氣象局提醒夜間至清晨北部地區及馬祖、金門地區易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來一週，22日鋒面通過及東北季風增強，23日至24日受東北季風及華南雲雨區影響，全臺降雨機率增加，空氣品質普通；25日環境風場為東南風，中部以北位於下風處，擴散條件轉差；26日另一鋒面接近，中南部轉為下風處，擴散條件稍差；27日鋒面通過及東北季風再增強，全臺降雨機率增加，擴散條件轉佳。