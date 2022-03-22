導線架大廠長科*（6548）董事長黃嘉能21日出席外資論壇時表示，來自汽車與工業應用的強勁需求，長科*自去年起逐步調整導線架價格，目前QFP導線架漲幅已大於QFN導線架。QFN去年漲幅已達28％，QFP的漲幅甚至達到倍增，目前預期今年第二季仍有可能會漲價，但漲幅不會像去年般來得大，以QFP漲幅會較大。

黃嘉能表示，來自IDM廠客戶訂單具較長的生命週期，長科*預期現有IDM廠訂單將穩健成長。由於車用與工業需求強勁，IDM廠訂單能見度已達2023年後。再者，俄烏戰爭導致鎳價大漲，長科*部分導線架使用鐵鎳合金，3月已暫停向客戶報價，後續情況還要再觀察。

長科*對今年導線架市場維持樂觀展望，預估今年第一季合併營收介於33.8～35.7億元之間，毛利率將介於30.5～32.5％之間，營業利益率介於22.0～24.0％之間。以長科*公告前二個月合併營收23.63億元及在手訂單來看，3月營收可望明顯回升。

長科*指出，第一季雖因工作天數導致營收小幅下滑，新冠肺炎疫情蔓延影響進料，同時導致原材料價格上漲，但導線架需求強勁且價格仍有上漲空間，長科*仍看好今年營收及毛利率逐季成長趨勢。

黃嘉能表示，受到IDM廠與封測代工廠客戶對QFP導線架需求持續增加的驅動，目前觀察到中國市場第二季對QFP需求比上季成長個位數幅度，台灣市場則有二位數的成長幅度，馬來西亞市場因眾多IDM廠客戶聚集地，對導線架需求依舊強勁。至於QFN需求有轉弱態勢，中國市場第二季需求低落，台灣市場第二季需求比上季微減到持平。

黃嘉能表示，為滿足來自電動車、5G及WiFi、三五族半導體、Mini LED等應用的強勁需求，長科*計劃逐步擴增蝕刻年產能，由2020年4,800萬條提高至2022年7,000萬條，預計至2025年將進一步擴增QFN蝕刻年產能至1.3億條。

黃嘉能指出，由於客戶要求供應商雙源採購（dual source）政策，長科*日前董事會已通過購買旗勝科技土地和廠房。另因應美系IDM廠客戶要求，董事會通過向關係企業易華電子承租廠房，在今年第四季前擴充沖壓產能，相信在有紀律的擴產計畫下，將有利於未來市佔率往上提升。同時，長科*獨創的製程優勢可供QFN與QFP產能互相轉換的彈性，產能可以靈活運用，預期長科*未來五年的成長率可望優於半導體製造業，目標達成高於20％的股東報酬率。