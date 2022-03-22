台中市教育局長楊振昇歡迎帛琉共和國駐台大使歐克麗。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

帛琉共和國駐台大使歐克麗為了解台灣中小學教育，由富爾達健康事業董事長兼帛琉大使館榮譽總領事張啟城安排參訪台中市立至善國中；教育局長楊振昇歡迎歐克麗大使，他表示，市長盧秀燕重視學生英語能力的提升，國中小聘用外籍教師數比2019年增加4倍、達126人，維持全國第一，未來將推動簽訂國際姊妹校，加強雙邊學生交流。

至善國中安排體育班武術表演迎接歐克麗大使到訪，並展示美術班及技藝教育學程學生作品，以特色課程揭開序幕。

至善國中說，希望透過參訪活動，洽談未來合作機制，包括教師及學生互訪及合作與協定簽署、建立雙方中小學生的短期交換互訪學習計畫、雙邊中小學進行視訊交流課程、進行技職教育及戶外教育合作計畫、遠距特色課程或單元教學、學生學習成果發表、專題研究報告或體育、藝文、科學競賽等。

教育局指出，目前已有22個國際大城市與台中市締結為姊妹市，將進一步推動國際姊妹校的簽訂，促成台中市學校與國際學校簽訂姊妹校與學生交流，並藉由合作計畫與協定簽署推動姊妹校長期穩定合作，加強學生英語能力的培養，增加與國際接軌機會，期許台中子弟能夠成為具國家認同、國際素養、全球競爭力及全球責任感的社會公民。