大S（徐熙媛）與汪小菲離婚106天後，日前閃電再婚嫁給韓國前男友具俊曄，而大S無緣的前婆婆張蘭這陣子仍照常上直播，)陸媒報導，張蘭昨(21日)開直播室湧入了6000多名粉絲，張蘭講著開始抱怨：「我這當媽的問心無愧，我當年離婚後，自己帶了汪小菲8年」，有人仍聚焦在張蘭會不會要回兩個孫子、孫女的扶養權？張蘭激動落淚說：「人要懂得感恩，不能太過自私」。

具俊曄本月9日追愛到台灣，日前結束飯店隔離期後就坐計程車前往大S的豪宅，和大S的家人團聚，經紀人證實具俊曄確實已和大S的兩個孩子見面，而他先前惡補的中文也終於能派上用場。另一方面，外界也很好奇汪小菲這方的反應，對此，汪小菲先是在直播中否認蹭熱度，接著嘆氣說：「男人對女人要靠行動，不能靠嘴巴」、「兩人之間相處，很多東西很難兩全其美」，又稱自己沒暗指什麼，要外界別多做聯想。

而汪小菲的母親張蘭先前大器表示不會將兩個孩子從大S身邊奪走，直言不是不想念孫子、孫女，也不是爭不過，是身為單親媽媽的她將心比心，不願意讓兩個孩子跟親生母親分開，並反問網友如果將您們的孩子活生生地從身邊奪走，大家會做何感想？不僅大人不願意，對孩子也不好，所以她不打算這樣做。

昨張蘭再上直播，強調問心無愧，「我當年離婚後，自己帶了汪小菲8年，有合適的才再婚」，有網友起鬨要她把孫子、孫女帶回北京，張蘭無奈回：「孩子都在台北，我怎麼要？根本要不回來，我更想兩個孩子在我身邊」，說著說著張蘭泛淚喃喃自語表示：「人要懂得感恩，不能太過自私」，也讓外界好奇她話中含義。