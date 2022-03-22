由旺旺中時媒體集團Click Awards主辦，大大學院協辦的「2022時報會館趨勢商機論壇」，專訪台灣藝術基金大佬台新藝術基金會董事長鄭家鐘;讓你秒懂區塊鏈、NFT和元宇宙三者之間的巧妙連結與關係，讓你提前跨入新領域、新時代，掌握新機遇及元宇宙的無限商機。

「NFT是一本大書，現在只翻開第一頁」鄭家鐘接受專訪時表示。説起NFT與元宇宙的未來發展！鄭家鐘認為，目前整體技術上的提升發展，以及所謂的交易風險、平台的風險仍需近一步深化。其中，虛擬幣如何轉換成法定貨幣，其不受管理的特性，以及其幣值的不穩定，遠超法定貨幣的波動幅度，這些都是在目前NFT爆紅的背後，會面臨到的相關問題。但鄭家鐘也認為就目前整體發展來看，NFT與元宇宙的結合，正在世界的潮流中，形成一個巨大的暴風圈，其主要的因素則是來自兩方面，首先是NFT的應用越來越普及，其次是元宇宙的場景越來越多，這兩件事情也將會隨著時間的發展，越來越緊密,並且朝著是越來越正向的循環發展，其潛力是無窮無盡的，而且這個可能也是無限的。

元宇宙是造世還是造夢? 專訪台新藝術基金會董事長鄭家鐘

至於NFT對於一般消費者的影響到底有多少？鄭家鐘則認為，就是場景越多，其對消費者來說影響就越多，所謂的虛實整合是沒有界線的，NFT不只是數位收藏，也不單單是實體上的應用，非物質化產品，也是可以實現的，你可以腦洞大開充滿想像空間。而未來NFT的應用場景，將伴隨著相關法律制定的越來越健全，場景也會越來越發展成更方便、更有趣、更多元化。

談起NFT與藝術及公益將如何結合，鄭家鐘則認為，由於NFT的特性，將帶為藝術的發展帶來長久的正向能量，首先會形成屬於藝術家的自有生態，藝術家在發表時，就可以跳過中間商，直接投入到市場，其次透過NFT的交易機制，他可以在創作投入市場時，進行相關的設定，讓作品在每一次發生交易的時候，都會產生一定的收益，回饋到創作者的身上，類似像所謂的版稅的概念，這個收益是沒有人可以剝奪的，因為一開始有綁定了，未來的買賣雙方是無法私下協議的。相對於公益來說也是一樣，當初交易就可以進行綁定，除了可以透過NFT產生屬於公益團體的部落外，公益團體也能擺脫以往實體募捐時，銷售一些小東西獲取微薄的利潤，更可以投入到藝術創作的領域，透過藝術創作與NFT的結合，在虛擬世界上面募款，除了有傳播的效果外，也可以獲得更大的國際市場支持，這樣的互動是無窮無盡的，也可以有更多的場景進行設計及應用。（文：林洛安）

論壇資訊

日期：3月29日-30日

時間：下午2:00-4:35

形式：線上演講