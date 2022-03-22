台南市永康區21日發生一起水泥預拌車右彎疑因視覺死角，撞上1輛由76歲黃姓男子騎乘的機車，機車騎士當場沒有生命跡象，送醫急救傷重不治，50歲的水泥預拌車董姓駕駛經酒測，並沒有酒駕，肇事原因仍待進一步調查釐清中。

警方指出，這起事故發生在21日上午11時49分許的永康區永榮二街與永華路口，50歲董姓男子駕駛水泥預拌車沿永華路一般車道，由北向南行駛，至永榮二街右轉，遇上76歲黃姓男子騎機車，沿永華路機車優先道，由北往南直行，兩車剛好綠燈，大車要右轉、機車要直行，卻在路口碰撞，初步研判是大車視覺死角，水泥預拌車右轉彎時，沒察覺右側有機車，造成這起不幸事故。

永康分局交通組組長葉敏旭説，該輛水泥預拌車依照規定裝有行車紀錄器、行車視野輔助系統和防止捲入裝置，遺憾的是，仍發生死亡車禍的憾事。他說，大車如未裝置行車紀錄器、行車視野輔助系統和防止捲入裝置，依法可開罰1萬2000元到2萬4000元。

永康警分局針對大型車交通違規加強取締，統計今年度大型車肇事發生5件、造成6人受傷，較去年同期減少7件。警方呼籲，大型車業者應遵守道路相關法令規定，並依核定路線、時段行駛，轉彎處減速慢行，減少事故發生。

水泥預拌車機車 視覺死角防捲入裝置死亡車禍