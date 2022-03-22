顧乃玠聲明。（果陀劇場提供）

國寶級喜劇泰斗顧寶明19日因腸胃道出血導致心肺衰竭，不幸辭世，享壽72歲。驟逝消息令親友與影迷感到震驚不捨。協助家屬張羅打理後事的果陀劇場今（22日）早轉達顧寶明女兒顧乃玠聲明，指出由於「家祭」不對外開放，盼大眾給予家屬隱私，至於「追思會」時間仍在協調中，待家屬確認後，將透過果陀劇場粉絲專頁公佈。

顧乃玠在聲明中表示，感謝各界好友們對於父親辭世的關注，距父親離世至今 ，收到許多來自各界父親摯友的表達慰問，她深感父親遺留在人世的不僅是許多跨界的作品（電視節目、戲劇、電影、舞台劇），更多的是父親所留下來對人的照顧、教導以及傾聽，讓她深刻感受這是一個無私的「愛及溫暖」的展現，這也是留給她學習的很好典範。

聲明中說，「父親目前安靈於 國寶會館3樓VIP 102室（台北市民權東路二段164號3樓），開放至親好友弔唁，為期 2022.3.20 (日) 起至 3.27 （日） 8：30-20：00。歡迎大家來跟家父聊聊，重溫您與他的美好時光。」顧乃玠表示，家屬基於隱私，將不開放顧寶明「家祭」，「追思會」時間仍在協調中。昨有消息傳出將於4月9日在福華會館舉辦追思會，家屬及果陀劇場對此都沒有證實。