俄羅斯素有「世界加油站」之稱，其經濟十分仰賴能源出口，根據美國能源署（EIA）統計，石油與天然氣產業稅收及出口關稅收入，佔俄羅斯一年預算的45%。也由於俄國在全球能源的供給地位舉足輕重，因此美國宣布禁運俄國原油後，西德州原油和布蘭特原油期貨漲勢強勁，現在歐盟國家目前正考慮跟進美國，對俄羅斯石油採取禁運制裁，加上沙國石油設施上周末遭到攻擊引發市場不安，布蘭特油價再度升破112美元大關。今早2檔原油ETF再呈彈跳大漲期街口布蘭特正2(00715L)漲逾12個百分點，創2年以新高價，期元大S&P石油(00642U)漲6個百分點，創2018年以來新高。

據統計至2月底俄羅斯受到國際項目已累計超過6800項，成為全球被制裁最嚴重的國家。然而，經濟制裁未能阻止普丁揮兵，烏克蘭多個城市持續被攻佔，死傷人數亦急速上升……這促使美國決定對俄羅斯的經濟命脈—「能源領域」下手，祭出「禁運俄國原油」的重量級手段。

戰爭與大國政策除推升原油價格飆漲，也連帶影響了台灣人民，最多人使用的95無鉛汽油突破33元大關，創下7年新高。為了穩定油價，國際能源總署（IEA）宣布將釋出6,000萬桶原油，且美國會負責一半以上的配額。但分析師認為，近期的供給中斷缺乏解決彈性，蓋因美國頁岩油商增產速度慢，疊加各國釋出的戰備儲油只能短期緩和市場需求；如果要真正平衡市場供需，必須靠沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等中東國家提高產出才有機會達成。能源顧問公司 Rystad Energy 稱，如果西方國家對俄國石油實施更廣泛的制裁，布蘭特原油期貨價格可能會在今年夏天飆升至每桶240美元。