六福(2705)旅遊集團因應國旅需求持續增溫，旗下台北六福萬怡酒店宣布將回歸觀光旅館行列，預計在以高規格進行全館清消作業後，客房於4月18日正式迎接一般旅客，以美食饗味、在地探索、獨特主題等面向，為旅客打造最FUN的城市渡假之旅。

六福為響應政府防疫政策，旗下台北六福萬怡酒店465間景觀客房自去年10月9日起轉為防疫旅館，搶攻高端居家檢疫隔離需求客群。而位於7樓及9樓的宴會廳、8樓「粵亮」廣式料理、7樓「敘日」全日餐廳及The Lounge大廳酒吧，則仍對外提供服務。

在疫情趨緩及振興激勵內需回溫下，六福2021年第四季合併營收5.07億元，季增近1.23倍、年增達46.74％，創近5季高點，營業利益0.46億元終止連4虧。配合業外收益大進補，使稅後淨利衝上2.72億元、每股盈餘（EPS）1.44元，雙創近10年半高點。

合計六福2021年合併營收12.56億元、年減15.67％，創近27年低點，營業虧損增加28.38％至4.83億元，創歷年新低。不過，在業外收益跳增挹注下，稅後虧損2.77億元、虧損年減26.01％，每股虧損1.46元，虧損幅度收斂至近6年最低。

六福表示，台北六福萬怡將依衛生部SOP程序及萬豪國際集團「衛生清潔承諾」標準，在全數防疫住客退房後先靜置3天，接著以紫外線消毒燈放置6～8小時，最後由專業清潔人員進行全館大消毒，靜置高達至少5天時間，再正式開放一般旅客入住。

為歡慶重磅回歸，台北六福萬怡即日起推出「怡享久久住房專案」，4月18日至6月30日間入住卓越客房1晚僅需2399元，加價600元可再享至多2客敘日全日餐廳早餐，且均加贈萬豪旅享家房晚點數，再加碼大廳酒吧好康優惠，提供旅客最優惠的價格與內容。

饕客級玩家則可選擇「吃飽睡好·加一元住一晚」住房專案，民眾雙人成行可選擇享用敘日全日餐廳晚餐或翌日午餐，還有2客翌日早餐，可用1元加購當日卓越客房1晚，等同一泊二食最低只要4357元，周五至周日的假日時段入住則為6357元。