許多人在結婚生子後體態可能都會有些變化，尤其是對愛漂亮的女生來說，都會盡量維持婚前的體態，避免自己走樣太多，但有些人卻在婚後放飛自我。大陸遼寧一名丁姓男子日前便在社群媒體上分享妻子熱舞風格的變化影片，並透露妻子在婚後就放飛自我一路胖了30多公斤，但丁男卻不以為意反而開心的表示「日子過得比以前更有趣」引起網友熱烈討論及轉發。

根據大陸媒體《星視頻》的報導，來自遼寧省瀋陽的丁姓男子，日前在網路上曬出一段「妻子近幾年的跳舞變化影片」。而影片中的熱舞正妹，除了擁有甜美臉蛋與渾圓大眼外，舞蹈風格更是火辣、可愛，與時下韓國女團沒有兩樣；但下一秒卻換成一名身材圓潤的女子，身穿可愛的卡通圖案睡衣、戴著眼鏡對著鏡頭擺出各種誇張又逗趣的姿勢，與前面大跳K-POP舞曲的正妹大相逕庭。

丁男受訪時表示，妻子在婚前還會控制體重，但屬於易胖體質的她，結婚後就放飛自我，結婚4年她就胖了70多斤（約35公斤），最大的改變就是「衣服穿不進去、首飾也戴不進去、走路還有點橫晃」，不過丁男卻強調「現在的日子比以前有趣多了，感覺花了一分錢娶了兩個老婆」似乎更喜歡妻子現在的模樣，但為了妻子的健康著想，他已經帶著對方慢慢減肥。而影片公開後立即引起網友熱烈討論，紛紛大讚「是真愛」、「這下放心了，硬是把她養成了不會和你分開的樣子」、「挺好的，說明男的心疼老婆，是個寵妻狂魔」、「胖後自帶喜感，兩個人也太開心了吧」。