東航MU5735墜機，大陸專家：失事時飛機資料極不正常。圖為現場飛機殘骸。（新華社）

大陸澎湃新聞22日報導，中國民用航空局官網通報，東航一架波音737客機21日於梧州墜毀。澎湃新聞報導，大陸航空專家初步分析，推測「飛行員已經沒有辦法再控制飛機的控制面，飛行員的操縱動作不能改變飛機的姿態。」這架飛機最後失事時，資料比較奇特、非常不正常，它從8000多米高空快速地墜落，幾乎可以被理解為飛機完全失去了升力性能，沒有辦法再維持正常飛行。

航班資料服務公司「飛常準」的資料顯示，此次失事飛機的執飛航班為MU5735，原定起飛時間為13時15分，計畫落地時間為15時05分。機型波音737-800（NG），機齡6.8年。MU5735航班在14點20分時，客機高度8869.68米，14點22分消失時，高度1333.5米。

網傳一段飛機墜毀前的監控視訊顯示，一架飛機機頭朝下，垂直墜向山林，整個過程不超過5秒。視訊中，該客機機體沒有解體。

澎湃新聞報導，21日下午，經查，該視訊是梧州市北辰礦業有限公司拍攝，拍攝地距離飛機墜毀事發點大概只有一公里左右。

澎湃新聞報導，「我們認為飛行員已經沒有辦法再控制飛機的控制面，飛行員的操縱動作不能改變飛機的姿態。」根據視訊與資料資訊，中國航空學會《航空知識》雜誌主編王亞男分析，21日晚間，他談到此次事故初步分析、救援困難點以及後期調查工作的重點等。

據廣西消防最新消息，MU5735墜機地點位於廣西梧州市藤縣埌南鎮莫埌村神塘表附近山林處。目前，最先抵達的救援部隊發現客機殘骸和碎片，但尚未發現遇難者遺體。21日晚，中國東航發布公告稱，本次飛機失事的原因在調查中。

王亞男分析，推測這架飛機最後失事時，資料比較奇特、非常不正常，它從8000多米高空快速地墜落，幾乎可以被理解為飛機完全失去了升力性能，沒有辦法再維持正常飛行。

現在，網上有一個視訊是飛機急速地掉下來，它更加能夠佐證之前一些推測，就是飛行員失去了對飛機的控制。比如說，他的所有控制動作不能夠影響飛機的狀態。

因為飛機掉落時，狀態還是完整的，不是變成一堆零件掉下來。

這種狀況下，如果飛行員對飛機還有控制，他藉由調整飛機各個控制面，比如說機翼、副翼或者升降舵，飛機不應該是這樣下落，至少應該是以一個滑翔或者說是斜角度的俯衝來接近地面的。

如果說頭下尾上，直直地衝下來的話，我們認為飛行員已經沒有辦法再控制飛機的控制面，飛行員的操縱動作不能改變飛機的姿態。

飛機如果突然間掉下來，這是一個極不正常的現象。

王亞男指出，一般來講，飛機在空中出現問題，技術類的問題往往就是喪失動力或者喪失控制，某種程度上說，喪失控制比喪失動力還可怕。

因為飛機如果兩台發動機都沒有了動力，但是依託它的滑翔能力，飛機仍然可以滑翔很遠，它的下降應該是一個很緩慢的態勢，而這次失事的飛機高度是急速地下降，幾乎就可以被理解為是墜落。

那麼我們認為飛行員一定是失去了對飛機的控制，有可能出現了嚴重的問題，飛行員無法處置這樣的險情。

這其中有很多猜測，比如說，是不是飛機部分重要結構在空中失效，飛機主體結構破損，但是動力是不是也同時喪失，現在不太清楚。再比如說飛機進入深度失速，深度失速往往是結冰問題造成。

一般來說，飛機往往在3000米或者更低高度飛行時，可能會遭遇大氣過冷水形成的雲團，過冷水會導致飛機結冰。但是現代飛機上往往有比較完善的除冰設備，它會防止飛機出現嚴重結冰。

但是如果飛機真的出現嚴重結冰的話，它會讓飛機的形狀，比如說特別是機翼的形狀發生改變，原本能產生升力的機翼，現在就不能產生升力了，那麼這也可能會導致飛行員對飛機的控制失靈，導致飛機快速地墜落。

但是在飛機正常的巡航高度8000多米的時候，結冰的可能性極小。