巴西的一項研究顯示，當地兒童飲食生活習慣不良，導致每100名的5歲以下兒童有10人體重超標，其中7人超重、3人已屬肥胖。

根據英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）報導，巴西衛生部委託里約熱內盧聯邦大學（UFRJ）營養研究所、根據2019年指標進行的全國兒童食品和營養研究（Enani-2019）也顯示，18.6%的同齡兒童接近超標、處於超重的臨界值。這些數據為醫學界敲起警鐘。

Enani-2019研究員、營養學家暨公共衛生專家胡佳妮（Inês Rugani）指出，真正讓人擔心的是上升趨勢。過去，肥胖是一種主要集中在成年人的現象，但也逐漸普及到青少年和年齡較大的兒童，而現在已經影響到5歲以下的兒童。

研究發現，在23個月大的幼兒中，超重率高達23%；24至35個月的兒童位居第2（20.4%），再其次是36至47個月兒童（15.8%）和48至59個月兒童（14.7%）。

胡佳妮表示，年幼兒童的超重率高於年齡較長兒童，顯示未來情況會變得更糟。

胡佳妮指出，肥胖的男孩和女孩有罹患關節和骨骼疾病、糖尿病、心臟病甚至癌症的風險，而肥胖的兒童更有可能變成肥胖的成年人。

專家指出，兒童肥胖是一系列複雜的遺傳和行為因素的結果，這些因素在家庭和學校等各種環境中起作用；但巴西兒童體重增加的主要原因是超加工食品，例如果汁、汽水、夾心餅乾、零食和泡麵，是目前兒童消費最多的一些產品。

聖保羅大學（USP）內分泌學家暨巴西肥胖和代謝綜合症研究學會（Abeso）會長塞爾卡托（Cintia Cercato）指出，多年來巴西一直經歷食品環境的變化過程，過去許多家庭難以獲得的即食或加工食品，現在因為變得更便宜而更容易獲得。

在Enani-2019訪查的家庭中，超加工食品的消費率在24至59個月大的兒童中達93%，6至23個月大兒童80.5%。另外6至23個月兒童喝含糖飲料有24.5%、18至23個月37.7%，以及24至59個月有50.3%。

為確保最佳飲食，營養學家和兒科醫生建議父母遵循衛生部2021年編製「巴西兒童食品指南」的說明：「孩子的飲食應該包括真正的食物，即用來自不同類別的新鮮或最低程度加工食物製成的膳食。隨著孩子的成長，一天用餐次數和提供的食物量應增加，以滿足他們的需要。」

專家指出，導致超重和肥胖率增加的另一個重要因素是兒童活動的變化，越來越多的孩子喜歡很少或沒有運動的遊戲，花很多時間坐著或躺著看電視、玩電子遊戲及使用手機和平板電腦。

胡佳妮指出，沒有針對兒童進行體育鍛鍊的標準建議，但他們需要的是玩耍，有空間奔跑和四處走動，而不是在電視或電腦前坐幾個小時。也因此，父母和其他家庭成員的生活起居和飲食習慣會直接影響孩子的體重。

Enani-2019的數據沒有涵蓋COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間，但在巴西和世界各地進行的其他研究已經證明，社交隔離期缺乏戶外活動與更多時間在電腦螢幕前，對兒童和青少年體重的影響。衛生部在2021年發布的數據估計，巴西有640萬名兒童超重，其中310萬人已經發展為肥胖。

聖保羅兒科學會營養部門主任費費波姆（Rubens Feferbaum）指出，還需要考慮COVID-19對兒童及青少年心理健康的影響，因為沒有上學或見朋友而焦慮或抑鬱，這些因素通常會影響他們的飲食方式，導致暴飲暴食。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）的一項調查顯示，美國肥胖兒童和青少年比例從COVID-19之前的19%增至22% 。塞爾卡托表示，雖然沒有關於巴西COVID-19大流行期間體重增加的數據，參考美國肥胖曲線的成長，巴西的情況應該沒有太大不同。（編輯：陳惠珍）1110322