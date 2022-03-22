台灣民意基金會今公布最新民調，俄烏戰爭開打，台灣人是否擔心有朝一日需單獨面對中共武力犯台，6成會擔心，約3成8不擔心；台灣民意基金會董事長游盈隆表示，其中近2成8的人非常擔心，若換算成實際成年人口數已超過500萬人。

至於台灣人是否認為可以單靠自己的力量阻止中國解放軍佔領台灣？7成8覺得不可能， 1成6覺得有可能；連民進黨的支持者，也有6成7覺得不可能。

台灣民意基金會今公布民調顯示，蔡政府宣布經濟制裁俄羅斯，6成4贊成，2成4不贊成；35％非常贊成，29.4％還算贊成，14.9％不太贊成，8.7％一點也不贊成，11.9％沒意見、不知道、拒答。

游盈隆分析，蔡政府決定參與經濟制裁俄羅斯，國內不分性別、年齡、教育程度或行 政區域，都呈現一面倒地贊成蔡政府這項重大政策行動；在政黨傾向，除了國民黨支持者多數反對外，其他政黨包括民進黨、民 眾黨、時代力量、台灣基進等支持者都呈現一面倒的贊成，中性選民也是絕大多數支持。

至於「會不會擔心有一天台灣和烏克蘭一樣，軍事上單獨面對中共(中國)武力犯台？」結果發現27.5％非常擔心，32.2％ 還算擔心，22.1％不太擔心，15.4％一點也不擔心，2.9％沒意見、不知道、拒答。

他說，烏克蘭只能靠自己孤軍奮戰時，絕大多數台灣人是有感覺的，感同身受，是一種不安的感覺。

至於「覺得單靠台灣自己的力量，可不可能阻止中共(中國)佔 領台灣？」4.8％非常可能，11％還算可能，38.5％不太可能，39.5％一點也不可能，6.2％沒意見、不知道、拒答。

游盈隆認為，近8成台灣人認為不可能單靠自己力量阻止中共是有高度共識。從政黨支持傾向，民進黨支持者，2成6認為可以阻止，6成7不這麼認為；中性選民1成1認為可能，8成1認為不可能。

從年齡層看，游盈隆說，不分老中青，都一面倒認為單靠台灣自己的力量不可能阻止； 20-24歲5％認為可能，95％認為不可能；25-34歲， 19.1％可能，78.8％不可能。