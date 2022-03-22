湖人22日客場對戰騎士，這是詹姆斯（LeBron James）本季唯一回到老東家主場的比賽，他把握住機會繳出38分、11籃板、12助攻的大三元，3項數據皆是全隊第1，率領湖人以131-120獲勝。比賽中詹姆斯還被騎士探花莫布利（Evan Mobley）抬腿踢在臉上，所幸沒有大礙。

Evan Mobley with the kick to LeBron James' face 😲pic.twitter.com/IBwFJIMZ3a — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 21, 2022

BRON WENT OFF



38 PTS

11 REB

12 AST



King of Cleveland 👑 pic.twitter.com/BVo6DpQqOm — Bleacher Report (@BleacherReport) March 22, 2022

莫布利是個7呎巨漢（213公分），當時他在籃下持球單挑詹姆斯，起跳時被詹姆斯伸手把球拍掉，莫布利身體失衡猛然抬起右腿，正中詹姆斯頭部。這一擊很重，將詹姆斯打倒在地，讓他痛苦掩面。當然莫布利並不是故意的，球迷戲稱這是騎士隊給詹皇一個「歡迎回家」的問候。

詹姆斯也不忘回敬一球給老東家，終場前兩分鐘他帶球在右路盤桓，當時湖人領先10分，他持球不動超過10秒，牢牢吸引全場目光之後一個箭步使出21呎急停後仰跳投，這是湖人此戰的最後兩分。詹姆斯出手29球17中，拿下全場最高38分。隊友韋斯布魯克（Russell Westbrook）投14中7，獲得20分11助攻。

每次碰到老東家詹姆斯幾乎都卯足全力作戰，現在仍維持對騎士的優秀戰績，18次對戰寫下17勝1負，他平均拿到29.6分，比對付其他球隊時都還高。年輕的騎士隊先發5人得分都達到兩位數，控衛加蘭（Darius Garland）攻下29分17助攻。