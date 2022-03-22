高雄前金區自強一路83巷口建築工地，目前進行地下室開挖作業，造成基地轉角處路面下陷，導致路面土壤流失道路坍陷，高雄市工務局22日上午5時接獲市民通報，隨即協同高雄市土木技師公會方定成技師至現場勘查，初步研判因鋼板樁擋土壁密合度不足，且外側補強止水樁密度不足，造成公共安全疑慮，違反建築法第63 條規定，並依同法第89條處起、承造人及監造人9萬元罰鍰並勒令停工。

高雄市工務局局長楊欽富率建管處處長、養工處及道路挖掘管理中心等單位赴現場勘查災情，初步研判鄰房無立即危險，但為了避免危害擴大及安全考量，已由區公所協助83巷路口旁住戶先行至他處安置。

承造廠商仁寶營造有限公司已進行緊急進行止水灌漿處理，避免後續損壞擴大，另為防範意外發生該巷道暫時禁止通行。該處工地除搶修工程外已當場勒令停工，承造廠商需做好周邊加強措施後再檢討復工，請住戶安心。

工務局將派員24小時於現場警戒，後續將請各管線單位進行管線巡查，確認各管線有無損壞情形，後續完成補強作業及復工計畫送工務局備查，始得復工。