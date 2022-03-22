俄烏戰爭中，SpaceX執行長馬斯克快速為陷入戰火的烏克蘭提供「星鏈」（Starlink）衛星網路服務，為烏克蘭中斷的網路通訊帶來及時雨，讓低軌衛星通訊話題再次引爆。台股掛牌ETF中，元大未來關鍵科技(00876)在掌握SpaceX題材上相當積極。

由於5G毫米波訊號覆蓋範圍小，容易受到地形限制而影響訊號穩定度，而低軌衛星通訊具備覆蓋範圍大、延遲低及穩定性高等特性，可補足地面基地台無法到達的地區如偏遠山區、空中、海上和沙漠等，實現無縫、全方位覆蓋，可與5G行動通訊技術相輔相成。

據資策會產業情報研究所（MIC）在去年底表示，2022年將是低軌衛星商用服務發展元年，包括Starlink與OneWeb等低軌衛星營運商，將提供全球通訊服務，而台灣已有多家廠商切入低軌衛星供應鏈。

以元大未來關鍵科技(00876)追蹤的iSTOXX全球未來關鍵科技指數為例，該指數主要布局在5G關鍵元件製造商，觀察該指數最近兩次跌破年線後的績效表現，在6個月後，都有25%以上的漲幅，且在一年後的漲幅甚至達到7成之多。

元大未來關鍵科技(00876)的第3大持股聯發科(2454)為例，聯發科近來積極搶攻衛星通訊新商機，並與國際航海衛星通訊公司Inmarsat合作，完成全球首次5G行動通訊和衛星通訊間的資料傳輸測試，開拓了使用單一裝置即可同時連接衛星和行動網路的市場潛力。此外，為SpaceX星鏈計畫PCB供應商的華通(2313)，以及切入低軌衛星用被動元件的國巨(2327)，也在00876的成份股之列。