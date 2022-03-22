涉貪汙案的嘉義市議員戴寧遭羈押禁見至今10天，來不及見病逝的父親戴建三最後一面，委任律師聲請具保停押以求回家奔喪，但目前檢方認為戴寧仍有羈押之必要，不建議准予交保；嘉義地院今天裁定駁回，理由是覊押理由仍然存在。