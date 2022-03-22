無法見父最後一面 嘉市議員戴寧續押 法院不准交保 10:342022/03/22 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市議員戴寧2019年登記參選立委，其父親前嘉義市議員戴建三（右）陪同。（資料照，廖素慧攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 涉貪汙案的嘉義市議員戴寧遭羈押禁見至今10天，來不及見病逝的父親戴建三最後一面，委任律師聲請具保停押以求回家奔喪，但目前檢方認為戴寧仍有羈押之必要，不建議准予交保；嘉義地院今天裁定駁回，理由是覊押理由仍然存在。 涉妨害秘密 彭文正律師張靜遭聲押 大停電引國安危機 高檢署急邀橋檢、桃檢開專案會議 #戴寧 #交保 #聲請 #奔喪 #理由 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 38定讞死囚 聲請釋憲無法槍決 04:102022/03/19 社會新聞 戴寧收押前天天煮飯奔醫院照顧癌父 委任律師聲請交保 14:272022/03/20 政治 嘉市議員戴寧收押禁見 律師抗告駁回 04:102022/03/15 地方新聞 瑪莎3惡少羈押期滿 向男大生表歉意請求交保 21:172022/03/16 社會 美女議員戴寧涉詐助理費裁定羈押不服抗告 台南高分院駁回 21:452022/03/14 社會 議員戴寧拚交保奔喪 嘉義地院回應了 18:172022/03/21 社會 火化遺體收賄 枋寮鄉殯葬所2員工羈押禁見 5業者交保 15:282022/03/15 社會 天母華廈改裝1樓停車位變門廳 市府建管處工程員涉圖利3萬元交保 22:132022/03/15 社會 打余天名號詐財 前助理20萬元交保 04:102022/03/18 社會新聞 高雄里長募款私吞又貪中油補助款 剛交保就騷擾證人被聲押 22:042022/03/15 社會 新光金併元富證爆內線交易 發言人李超儒法說會後遭約談30萬交保 21:292022/03/15 社會 130億併元富證爆內線交易 新光金前發言人徐順鋆20萬交保 20:092022/03/15 社會 冒余天名義作公益騙康和證券20萬 前助理黃麒儒20萬交保 22:382022/03/17 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。