韓嫌偷民宿工地內財物後以機車載走變賣。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

56歲韓姓竊嫌曾任台南某改建中民宿清潔工人1天，因工作態度消極遭辭退，他竟趁著民宿施作停工期間，5度佯裝工人入屋竊取預備配用電線、鋁門窗、白鐵架、冷氣、壁畫、水晶球等物價值29萬元，賤賣2萬元花用，被害人3月中旬復工施作時才驚見「屋內能拆的都被搬光」，趕緊報警，警方調閱監視器影像鎖定韓嫌，21日將其緝捕到案並依竊盜罪送辦。

台南市警二分局指出，遭竊的民宿位於永華路一段附近，屋主購屋後欲裝修作為民宿經營，於是雇工裝潢整修，韓嫌曾擔任1日清潔工，熟知屋況環境及鐵門鑰匙置放位置，趁著該民宿2月26日起停工，多次騎機車佯裝施作工人，自取鑰匙入屋竊取財物，雖左鄰右舍常有人出入，卻沒人察覺眼前人居然是小偷！

韓嫌多次進入民宿偷走財物後變賣。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

韓嫌騎機車從屋內搬走冷氣機等物品，大大方方載走變賣花用一空，直到屋主3月中旬復工施作，才發現遭竊而報警，台南市警第二分局中正所員警獲報，調閱周邊監視器長達1個月影像，終於鎖定犯嫌，員警以車追人，昨天在韓嫌的永康租住處將其緝捕到案，全案調查後，依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。