2022年1、2月期發票將在週五(25)日開獎，但是值得注意的是，2021年11、12月期的統一發票千萬特別獎中獎號碼「31150905」中獎張數16張中有4張未兌領，其中一張為FoodPanda 29元外送費就中千萬元大獎還未領。

根據資料顯示，千萬特別獎未兌領中台北市有1張，為FoodPanda花29元外送費即中獎。

桃園市則有2張，分別是桃園市桃園區中華電信699元月租費；在7-ELEVEN桃園市中壢區北原門市花費59元購買零食與生理用品。

雲林縣也有1張，為花115元在雲林縣斗六市的白巷子茶飲料店購買飲料，就中千萬大獎。

值得注意的是，目前200萬元大獎中獎號碼「28564531」中獎張數15張還有9張未領，包含只花1元在蝦皮購買餅乾就中大獎的幸運兒也還未領。

台北市有3張未領，除了蝦皮消費者之外，還有消費者到台北市南港區的采定國際購物花了736元；以及另一張FoodPanda外送費29元。

新竹有1張，為消費者到新竹東區柒伍無煙燒烤店用餐，餐飲費共計1758元。

台中市有2張，為到台中市后里區麗鑫百貨購買食品花費530元；以及台中大里區路易沙咖啡永隆店花費135元。

彰化縣也有1張，為到彰化縣伸港鄉久久便利商店花費33元；雲林縣有1張，為中華電信月租費1709元。高雄市也有1張，則是在高雄市岡山區爭鮮消費360元。

財政部表示，11、12月期統一發票兌領期限僅到今年的5月5日止，幸運兒要記得兌領，不要錯過好運了！