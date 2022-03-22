基隆市有名68歲的鄭姓老婦，於21日下午至桃園市大園區媳婦家中幫忙照顧3歲孫子，鄭婦帶著孫子到公園遊玩，返家途中卻因不熟路況，找不到回家的路，呆站路旁徬徨無助。大園警方接獲熱心民眾報案後到場關心，載著鄭婦及孫子沿途找路才順利將祖孫倆平安送返家。

大園警方表示，鄭姓婦人平時住在基隆，這幾天因媳婦身體不適，因此到媳婦位於大園區的家中幫忙顧孫。21日下午2點多，鄭婦與孫子陪同媳婦到大園市區的診所回診，等待期間鄭婦帶著孫子到附近的公園玩耍，但因天氣變化大，鄭婦擔心孫子著涼便先叫計程車帶孫子返家。

不料，鄭婦對大園地區的路況不熟，只知道媳婦家住在軍史公園附近，卻不記得正確的地址，加上她又沒帶手機無法向媳婦詢問，鄭婦帶著孫子在軍史公園下車後就不知該往哪裡走，站在原地徬徨無助，待路人經過時才請路人協助報警。

潮音派出所員警獲報後前往關心，載著鄭婦祖孫倆沿途搜尋，總算在行經古亭路220巷附近時，鄭婦認出熟悉的道路，引導員警前往媳婦的住處順利返家，鄭婦對於警方的熱心協助相當感謝。