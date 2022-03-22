大陸澎湃新聞22日報導，中國東航波音737-800客機21日於梧州墜毀，機上包含9名機組員共132人生死未卜。中國航空學會《航空知識》雜誌主編王亞男說明這次空難救援困難點及後期調查工作重點，重中之重是找到黑盒子。

王亞男分析，這種飛機失事救援最大的困難有兩個方面，一方面是飛機墜落的地點是在山地，導致救援人員的裝備器材運抵出事地點會相對緩慢。第二就是墜機時，由於強大的衝擊可能引發燃燒，同時引發森林火警。

現在調查跟搜救同步進行，但首要是搜救。等於說一方面要撲救山火，同時還要展開搜救，同期還要為事故調查準備條件，這個困難是比較大的。

王亞男表示，救援工作調查重點，要確定飛機各個主要殘骸墜落位置。因為未來需要把所有的殘骸都蒐集整理起來，才能夠分析和研判每一個主要殘骸，從這些殘骸裡還原這架飛機當時狀態，這些殘骸可能就隱藏著這架飛機出事之前某些技術資訊。

王亞男強調，後期調查工作，第一是黑盒子，這是重中之重，因為黑盒子記錄了飛行的資料和飛行員的語音對話，這些是飛機失事之前留下直觀的線索，其次就是所有的殘骸，因為這些殘骸也是飛機最後進入狀態的現場證據。

再往外就涉及到這次航班的所有人員，比如說空管人員、飛行維護保障人員和航班的相關管理和參與者，他們的表述和對航班資訊的記錄，都是事故調查必須要瞭解的資訊。

一般來講，事故調查跟事故搜救會同期展開，民航管理方，也就是大陸民航局就會開始蒐集這次航班的技術文件。

因為每一架飛機都有自己的檔案，這個檔案是保存在東航的，那麼現在可能管理方就要調閱這些檔案，把他們整理起來，為以後的調查準備素材。

調查工作由民航局來牽頭，相關的各方都會參與，比如東航，甚至是波音公司的相關人員也會參與，因為他們是飛機的製造方，也要為這次的事故調查提供必要的條件。

調查針對飛機的製造過程、營運使用過程、維護保障過程，包括運行管理的過程等都要調查，才能給出一個最後的結論。

調查涉及到所有的要素，因為如果只考慮某一方面的話，有可能找不到原因，要麼給出的原因可能不是令人信服的。

所以事故調查為什麼往往耗時比較長，是因為要全方位地去評價這一次事故所涉及到的所有技術和人為的要素。