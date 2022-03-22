繼麥當勞薯餅一度缺貨停賣後，現在連薯條也傳出可能缺貨，一名男網友日前到麥當勞用餐，意外聽到員工說「薯條要斷貨了」讓他超崩潰，引發討論，網友也紛紛指出從上周末（19、20日）開始部分門市就已經買不到薯條了。對此麥當勞回應，目前薯條供應正常。

「聽說麥當勞薯條要缺貨了？」一名男網友在Dcard指出，20日去麥當勞用餐，看到員工不小心把薯條撒在地上，被經理大罵，薯條要斷貨了還這樣，而得知薯條要缺貨的消息，非常擔心未來吃不到怎麼辦，「想問問薯條缺貨是真的嗎？每個禮拜的宵夜薯條，不可能斷貨吧？」

文一PO出後，不少網友也都反應真的買不到麥當勞薯條了，紛紛留言：「昨天跑了兩間台南的麥當勞，薯條都是暫不供應…」、「會斷貨哦，已經有好幾間麥當勞沒有薯條了，都是該死的海運問題」、「前幾天我們店要訂貨結果被通知說薯條缺貨」、「上周末開始已經斷貨，完全買不到」、「昨天去買麥當勞也被告知薯條暫不供應，連小薯都沒有」，還有人貼出大溪員林路麥當勞的公告，指出薯條缺貨暫時無法供應，讓大家崩潰，「沒有薯條誰還要吃麥當勞」、「天啊，我明天立刻去吃」。

大溪員林路麥當勞貼出薯條暫停供應的公告。(翻攝自Dcard)

但也有店員表示，薯條不會斷貨，「他說要缺貨可能是進貨預估不夠啦，我沒聽我們店說（麥胞路過）」、「除非產地或供應鏈出狀況吧」、「可能會斷貨一陣子，然後改成地瓜」。對此，台灣麥當勞回應，目前薯條供應正常。

其實日本麥當勞今年1月7日就曾宣布，由於全球供應鏈混亂，停賣大薯跟中薯長達一個月。過去1月初台灣麥當勞薯餅也曾一度缺貨、暫停銷售，原因是海運市場大亂，導致原料馬鈴薯短缺，也是麥當勞自去年8月至今，第二度出現薯餅斷貨的情況。