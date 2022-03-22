大陸東航客機21日墜毀廣西梧州藤縣、機上共計132人，聯合國秘書長發言人杜加里克在21日新聞發佈會上表示，秘書長對大陸東方航空MU5735航班失事的消息感到非常悲痛，向遇難者家屬以及大陸政府和人民表示哀悼。聯合國專門機構國際民航組織也對東航MU5735航班不幸失事感到悲痛，並向所有受影響的人表示最深切的哀悼。

而目前各地救援人員正搜索援助中，除廣西當地與鄰近省分的消防、武警、醫護人員外，當地居民也發起自主協助。根據前方臨時指揮部，梧州市埌南鎮黨委副書記黃劍召表示，附近村莊許多村民也組成摩托車隊，助力救援物資運送。同時當地已經開通了無人機移動基地站，能夠確保證飛行200公尺以上，保持24小時駐空。

另據當地氣象部門的預報，今天藤縣可能會出現降雨甚至大雨，恐給現場的救援帶來更大考驗。而在22日淩晨3點多，據大陸央視報導，看到裝載雨衣、雨鞋和帳篷的物資車已抵達事發附近的莫埌小學。