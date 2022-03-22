台中市公益路與精誠路口，昨(21日)深夜發生一起死亡車禍，1名46歲的吳姓駕駛，與72歲目前仍在診所櫃台擔任助理的吳姓女騎士發生擦撞，吳女遭撞後卡在車輪底下，當場失去呼吸心跳，警消人員到場後緊急將人救出，送往醫院急救後仍傷重不治，雙方酒測值為0，詳細肇事原因有待警方調閱監視器進一步釐清。

昨21日晚間9時許，於公益路精誠路口發生一起死亡車禍，女騎士遭壓在車底傷重不治。（警方提供）

壓到女騎士的轎車。（警方提供）

女騎士從診所下班騎的機車。（警方提供）

中市於昨（21日）在公益路與精誠路口發生一起死亡車禍，經警方調查，吳男駕駛自小客車沿公益路內側車道行駛至公益路與精誠路口停等紅燈號誌，轉換綠燈號誌起步往精美街方向行駛，吳女從診所下班，由公益路起步沿公益路外車側車道行駛至精誠路口，向左迴轉公益路往忠明南路方向，發生碰撞。

警方表示，雙方碰撞後，吳男未受傷，吳女卡在車底下，獲救時已失去呼吸心跳，送醫急救後，仍傷重不治，警方表示，雙方酒測值均為0.00MG/L，全案持續調閱相關監視器，釐清肇事原因。警方呼籲行經路口時應注意前方狀況，遵守注意交通規則，另行經路口時也應注意前方狀況減速慢行，保持安全距離，避免車禍之發生。