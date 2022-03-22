花蓮光復鄉今起分為4天，普發1.2萬名鄉民防疫禮金1000元，儘管領取地點湧現大批人潮，大家卻井然有序坐在等候區，等待公所人員叫號領取。（光復鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

新冠肺炎自去年5月在台延燒後，重創百業，花蓮偏鄉經濟更是大受打擊，繼秀林鄉、豐濱鄉陸續普發鄉民防疫禮金，光復鄉也跟進腳步，今起分為4天，普發現金1000元，補貼鄉民購置防疫用品，共逾1.2萬人受惠。

光復鄉公所表示，疫情影響全球已超過2年，不少鄉民工作受到影響，為減緩疫情對鄉民的衝擊，提出發放防疫禮金提案，經鄉民代表會通過及花蓮縣政府核定，將在今天（22日）、24日、29日及31日發放每人1000元的防疫禮金，補貼鄉民購置防疫用品。

光復鄉公所表示，防疫禮金發放對象為2021年6月30日（含）前設籍光復鄉的鄉民，且發放當日仍在籍者。禮金費用由公所自籌，連同行政費用共約1270萬元，此次約有1萬2200人受惠。

光復鄉公所今也分別派員前往大平村、大華村及北富村發放防疫禮金，各村村民一早就趕緊繫帶證件，前往指定地點領取，儘管現場湧現大批領取人潮，大家卻井然有序坐在等候區，等待公所人員叫號領取。領到防疫禮金的李姓婦人說，疫情影響重創各業，1000元雖然不多，多少能補貼家用。

光復鄉公所表示，防疫禮金將在各村指定地點發放，若鄉民無法在指定日期前往領取，5月31日前可繫帶相關文件至各村辦公處領取。