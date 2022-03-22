第四屆台灣學校午餐大賽，西屯區大鵬國小選擇常見的「台灣養殖虱目魚」，拿下季軍好成績，獲便利商店「商品化獎」肯定。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市政府強化食材安全性及可追溯性，自2021年起推動學校營養午餐，全面採用國產可溯源食材，教育局22日專案報告「推動學校午餐國產可溯源食材執行情形」，國小營養午餐參加學校午餐大賽，還獲得「便利商店商品化獎」，將於便利商店鮮食區販售。

教育局長楊振昇今日在市政會議專案報告「推動學校午餐國產可溯源食材執行情形」，教2022年台中市地方教育發展基金編列學生午餐相關預算經費逾10億元，「營養午餐5元加碼補助」2.6億元、「國中小學午餐水果6元補助費」0.53億元、「貧困學生午餐補助」4.49億元、「推動學校午餐採用國產可溯源食材計畫」2.86億元，挹注學生午餐預算名列前茅。

因應中央開放日本福島5縣市食品，教育局進行午餐契約修正，避免有健康疑慮的食品進入校園，輔導全市各級學校及午餐供應業者，學校午餐使用國產可溯源食材，符合規定者協助其申請中央獎勵金，依據中央所公布的數據顯示，2021年9至12月台中市學校使用國產可溯源食材使用率六都第一。

市長盧秀燕關心學生午餐品質，幫市立高中以下學校學生每餐加碼5元，補助國中小學午餐水果、補助貧困學生午餐、採用國產可溯源食材補助等，2021年補助逾10億元，2022年再加碼學生國中小學生每生每周4元午餐水果經費，讓學童吃得營養又健康。

台中市學生營養午餐有多好吃？楊振昇表示，第四屆台灣學校午餐大賽，忠信國小、大鵬國小勇奪冠軍及季軍，拿下優異成績。

西區忠信國小選用芒果入菜，最後勇奪冠軍；西屯區大鵬國小選擇常見的「台灣養殖虱目魚」，拿下季軍好成績，也獲便利商店「商品化獎」肯定，未來將在全家便利商店鮮食區販售，讓民眾品嘗參賽隊伍用心設計的餐點。