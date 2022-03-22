令人心疼！余天和李亞萍次女余苑綺，自2014年確診直腸癌第3期，至今已做過近70次的化療，無奈癌症如今已3度復發。日前余天難過透露女兒身體已出現抗藥性，化療已無法在她身上看見效果，女兒一家已搬到自家住宅附近居住，瘦到僅剩下49公斤，日前余苑綺在社群上傳和小孩玩耍的新影片，不少人為她加油打氣：「辛苦了，加油！」

21日余苑綺返家後上傳這支影片，只見畫面中一對年幼兒女正在玩耍，她坐在沙發上，兒子跑到身邊撒嬌，女兒把洗衣籃套在頭上，一邊走路一邊喃喃自語，雖然本人並未現身在影片中，但不時傳出她的幸福笑聲，沉浸在天倫之樂當中。她說這就是她平日在家的幸福日常，看著兒女互動讓她得以暫時忘記病痛。

余苑綺的一雙兒女相當活潑可愛(圖／余苑綺 FB)

針對病情，余天日前受訪表示女兒身上有10顆腫瘤已經擴散，身體還出現了抗藥性，不過最近碰到一位醫師使用放射刀療程，可針對腫瘤去殺癌細胞，既不用開刀也無侵入性。目前余苑綺幾乎天天到醫院看診，基於達成殺死癌細胞目的，每日療程就要半個小時，以雷射手術刀照射20顆腫瘤，1顆腫瘤約莫要做3至4次，並不輕鬆。

對照起殘酷的現實狀況，余苑綺的病情十分惹人鼻酸，惹得眾人為她難過，紛紛在貼文湧入加油打氣聲，為她祝福「希望新治療方法有效讓你不那麼痛」、「小孩好幸福好可愛，謝謝你讓我們更懂珍惜」、「媽媽加油，我們都很愛你」、「妳會好起來的」