舵機故障的貝里斯籍貨輪擱淺台東富岡漁港已14天，日前多次拖救失敗。交通部航港局近日調派大型吊車將貨輪上貨櫃卸下，配合漲潮，終於在22日8時20分貨輪順利拖出海。航港局副局長劉志鴻表示，會先在外海檢視船體，近日會拖到高雄港修補，初步評估相關救援拖吊費用為300萬美金（接近1億元台幣），將向船東及相關單位求償。

航港局副局長劉志鴻表示，感謝所有相關單位配合，整個卸貨花費3天3夜的時間，總共從貨輪上卸載1600公噸的貨物，再配合今天上午8點20分滿潮，終於順利將貨輪拖出擱淺處到外海，目前先在外海檢視船體，如果沒有問題，預估2天後會拖到高雄港做修補、卸貨。

劉志鴻進一步說明，該貨輪目前初步檢視沒有漏油情形，而這次協助貨輪施救、脫困作業，大約花費300萬美金，這些錢都會跟船東及相關單位求償。

貝里斯籍貨輪自3日從大陸煙台港出航前往印尼，行經台灣東部海域時，船隻舵機故障，又遇上東北季風，8日飄到台東市富岡漁港岸際擱淺，隔日2艘船到場協助拖救，希望趁滿潮將擱淺輪船拖出海，但因輪船太重、纜繩斷裂，脫淺未果。

航港局和廠商開會後，請船東及打撈公司從高雄調派吊車，先缷載貨櫃、讓貨輪減輕重量，趁著22日上午漲潮時，將輪船拖離擱淺區，這艘貨輪在台東富岡漁港受困14日，終於脫困。