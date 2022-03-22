今有媒體報導，國民黨黨內力拱民調第一的新北市長侯友宜，直攻2024總統大位，而戰鬥藍發起人趙少康則是挑戰雙北市長的活棋。侯友宜今出席新北市績優社工暨社政人員表揚典禮前受訪表示，他現在是新北市市長，還是把自己角色做好，好好做事。

侯友宜說，離選舉還有一段時間，這些事不用急著現在去討論，最重要的是好好做事，把自己的角色做好，至於很多人關心、我們很多勇於嘗試表示態度去領導，他覺得都不是壞事，只要大家好好努力在，大家一起團結往前走。