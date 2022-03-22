黨內力拱直攻2024總統大位？侯友宜這樣說 10:492022/03/22 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜出席新北市績優社工暨社政人員表揚典禮前受訪表示，他現在是新北市市長，還是把自己角色做好，好好做事。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今有媒體報導，國民黨黨內力拱民調第一的新北市長侯友宜，直攻2024總統大位，而戰鬥藍發起人趙少康則是挑戰雙北市長的活棋。侯友宜今出席新北市績優社工暨社政人員表揚典禮前受訪表示，他現在是新北市市長，還是把自己角色做好，好好做事。 侯友宜說，離選舉還有一段時間，這些事不用急著現在去討論，最重要的是好好做事，把自己的角色做好，至於很多人關心、我們很多勇於嘗試表示態度去領導，他覺得都不是壞事，只要大家好好努力在，大家一起團結往前走。 外界關注「拚連任？挑戰總統大位？」侯友宜這樣說 侯友宜民調高年底選不選？ 黃暐瀚一句話斷言 #連任 #侯友宜 #總統 #做事 #黨內 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 真心話？「麵攤大叔」爆蔡英文：每天算距離卸任還有幾天 07:532022/03/21 政治 侯友宜民調高為何遲未宣布參選連任？ 朱立倫曝「2人默契」 09:512022/03/21 政治 新聞透視》親信是否狐假虎威 小英該說明白 04:102022/03/21 政治要聞 馬紹爾群島共和國總統柯布亞率團抵台 進行國是訪問 19:122022/03/21 政治 2022誰來做老大》新北市議員 李坤城劍指立委 綠營派系卡位戰開打 04:102022/03/22 政治要聞 馬紹爾總統今訪台 府：對深化兩國邦誼具重大意義 10:332022/03/21 政治 新聞透視》延長役期 執政黨敢得罪年輕選票嗎 04:102022/03/22 政治要聞 馬紹爾總統柯布亞今抵台展開國是訪問 上任2年來首度訪台 10:142022/03/21 政治 時論廣場》於無聲處聽驚雷（魏國彥） 18:272022/03/21 時論廣場 雙城論壇 侯友宜、柯文哲宣示「這個」 11:342022/03/21 區域情報-台北 新北女力紀錄片上線 侯友宜期許民間團體4成女性任主管 14:402022/03/21 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。