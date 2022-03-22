俄烏戰爭持續，美聯準會主席鮑爾發表更為鷹派的言論，美股指數齊黑。台股今日開低近50點、回測月線，護國神山台積電(2330)開低後漸漸往上拉升，鋼鐵人挺身捍衛、太陽能族群送暖，台股由黑翻紅之後，賣壓再度湧現，指數再度翻黑，但仍守住17500點。

分析師表示，台股短線反彈漲多，多方追價意願不強，進入整理區間，由於俄烏戰爭尚未結束，台股雖然基本面強，但想要強勢向上並不容易，預期難脫震盪整理格局。

盤面上，台積電早盤一度跌9元，低檔有買盤承接，跌幅縮減，成為台股穩盤關鍵之一；鋼鐵人多頭強勢買盤急拉，豐興(2015)創波段高點，漲幅在3%以上、中鴻(2014)守住昨天紅棒，漲幅逾2%；貴金屬上漲受惠的綠電(8440)漲停雖未能守住，但漲幅仍在6%以上，帶動佳龍(9955)銷在漲停板31.5元、金益鼎(9390)漲幅也逼近5%；貨櫃三雄多空拉鋸，長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)股價高高低低。

中信綠能及電動車ETF經理人張苡琤表示，盤勢持續受烏俄戰爭影響，近期可見市場資金在升息刺激下流向金融股取暖，另外由於電動車、混合能源車需求大增，持續推動車用晶片市場暢旺，相關廠商股價表現強勁。

張苡琤指出，美國總統拜登上台後重返巴黎協定，雖然積極推廣電動車，但美國電動車尚未建立完整在地產業鏈，研判未來會致力引進外國廠商入美設廠，而在美中角力下，中國以外供應鏈出線機會預料較高，台廠在MIH聯盟支持下，或有表現機會。