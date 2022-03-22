外媒爆台灣家樂福將賣給統一？家樂福、統一都回應了 10:532022/03/22 中時 吳靜君 、 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外媒爆統一將買下台灣家樂福，公司回應了。（示意圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 家樂福（Carrefour）今日傳出，正就將其台灣業務的控股權出售給統一企業進行磋商，最快可能數週內有結果，統一集團發言系統表示沒有聽說，此外，台灣家樂福也強調，沒有收到相關訊息。 統一集團董事長羅智先日前於法說會上表示，「你們知道的跟我知道的差不多，對統一而言就是照著劇本走，時間到就知道。」 對於外電報導，台灣家樂福將於數週內，約以新台幣542億元賣給統一集團，台灣家樂福表示，目前沒有收到相關訊息。 零售市場大地震！外媒爆統一砸逾540億吃下台灣家樂福 回應拜習通話 陸委會談兩岸關係 武力侵犯非正途 #統一集團 #家樂福 #統一 #股權 #回應 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國台辦：有耐心與誠意爭取和平統一 04:102022/03/17 產業財經 Moxa發表新一代工業網路交換器 04:102022/03/18 投資理財 具俊曄出關直奔大S家被酸花錢買熱搜 S媽臉書遭質問高EQ回應 10:532022/03/21 娛樂 發展永續金融 全球人壽投資綠能產業170億 04:102022/03/19 地方新聞 Adobe即時CDP 搶攻個人化數位經濟商機 20:032022/03/18 財經 社子島自救會 盼小英總統救命 04:102022/03/20 地方新聞 家樂福層層把關 「四大金蕉」產銷履歷全驗證 20:532022/03/17 生活 柯文哲、陳佩琪接連開炮 陳時中回應了 09:422022/03/21 政治 逼漁民抗議？離岸風機開發都在優良漁場惹議 12:422022/03/18 生活 逛好市多撿到購物清單 絕美字跡超吸睛 釣出本人回應 09:392022/03/18 生活 132人生死未卜！東航停飛所有737客機 波音回應了 18:462022/03/21 財經 特戰兵陳情蔡英文嗆這件事 陸軍司令部晚間緊急回應 22:592022/03/18 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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