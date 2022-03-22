家樂福（Carrefour）今日傳出，正就將其台灣業務的控股權出售給統一企業進行磋商，最快可能數週內有結果，統一集團發言系統表示沒有聽說，此外，台灣家樂福也強調，沒有收到相關訊息。

統一集團董事長羅智先日前於法說會上表示，「你們知道的跟我知道的差不多，對統一而言就是照著劇本走，時間到就知道。」

對於外電報導，台灣家樂福將於數週內，約以新台幣542億元賣給統一集團，台灣家樂福表示，目前沒有收到相關訊息。