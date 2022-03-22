演出《開朗少女成功記》、《戀香》、《回家的誘惑》等夯劇的韓流女星秋瓷炫，多年前將事業重心轉往大陸，也在那裡覓得真愛，2017年甜嫁大陸男星于曉光，婚後育有一子，說得一口流利中文的秋瓷炫，在大陸發展得風生水起，但最近卻爆出中韓爭議，她拍片大吃泡麵，卻因配菜中譯問題，惹怒韓國網友，此事甚至鬧上韓國新聞版面，事發後她悄悄將影片下架求低調。

秋瓷炫在大陸發展有成，也積極經營社群、影音平台，本月17日她在「小紅書」上傳了一支日常片，影片中她開心大吃泡麵，旁邊照韓國人的習慣，放上紅通通韓式泡菜「辛奇(Kimchi)」，直呼這種搭配法「絕了」，好吃到感覺幸福，但這支看似平凡的影片，卻被網友抓包中文字幕是打「泡菜」而不是「辛奇」。

秋瓷炫將南韓政府明令正名的「辛奇」，中譯成了「泡菜」，引發爭議。(翻攝自微博)

事實上，去年中韓之間爆出泡菜之爭，華人地區原本習慣將韓式泡菜稱為「泡菜」，不過大陸後來為四川產的泡菜申請國際標準認證，南韓自覺得捍衛自身的獨特飲食文化，因此去年7月南韓政府發布公告，將原本的中文翻譯及標記範例「泡菜」刪除，明確規定未來中文翻譯得以「辛奇」稱呼該食品。

不料秋瓷炫身為韓國人，拍影片的中字字幕卻是寫「泡菜」而非「辛奇」，被韓國網友發現後，震怒覺得受辱，韓國誠信女子大學的徐敬德教授，甚至截圖了她的影片，痛斥此事，表示很多在韓國積極活動的藝人、網紅，努力提升國際聲望及賺取外匯的行為，本應值得嘉許，「但這種失誤不應再次發生」，而秋瓷炫的爭議影片，也在事發後悄悄下架。