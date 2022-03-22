大陸國務院總理李克強21日主持召開國務院常務會議，確定實施大規模增值稅留抵退稅的政策安排，為穩定宏觀經濟大盤提供強力支撐。部署綜合施策穩定市場預期，保持資本市場平穩健康發展。這是繼上周國務院金融穩定發展委員會（金融委）專題會議之後，再次提及資本市場發展。

會議指出，按照《政府工作報告》安排，今年增值稅留抵退稅規模約1.5兆元（人民幣，下同），這是對各類市場主體直接高效的紓困措施，是穩增長穩市場主體保就業的關鍵舉措，也是涵養稅源、大力改進增值稅制度的改革。

其中對所有行業的小微企業、按一般計稅方式納稅的個體工商戶退稅近1兆元。其中，存量留抵稅額6月底前一次性全額退還，微型企業4月份集中退還，小型企業5、6月份退還；增量留抵稅額4月1日起按月全額退還，階段性取消「連續6個月增量留抵稅額大於0、最後一個月增量留抵稅額大於50萬元」等退稅條件。

對製造業、科學研究和技術服務業、電力熱力燃氣及水生產和供應業、軟體和資訊技術服務業、生態保護和環境治理業、交通運輸倉儲和郵政業等6個行業企業的存量留抵稅額，7月1日開始辦理全額退還，年底前完成；增量留抵稅額也要從4月1日起按月全額退還。