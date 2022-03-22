台灣民意基金會今公布最新民調，若中共武力犯台，是否相信美軍會參戰協防台灣？高達5成6不相信，與去年10月民調相比，相信的比例大幅下降30.5個百分點，認為不可能的比例激增27.4個百分點。基金會董事長游盈隆認為，半年間從非常樂觀到非常悲觀，極端不尋常集體態度的大轉變，是俄烏戰爭的外溢效果，有歷史的特殊性，可稱為 「烏克蘭情境效應」。

至於與台灣關係非常友好的日本，民調也是顯示，4成3基本上相信日本自衛隊會參戰協防台灣，4成9不相信，不相信者比相信者多5.5個百分點。游盈隆說，有趣的是，相信日本自衛隊的人竟比相信美軍的人多 8.6 個百分點， 這顯得有點諷刺。

台灣民意基金會今公布最新民調，若中共武力犯台，是否相信美軍會參戰協防台灣？10.5％非常相信，24％還算相信，26.5％不太相信，29.4％一點也不相信，9.6％沒意見、不知道、拒答。近3成5基本上相信，但有高達5成6不相信;；不相信者比相信者多21.4個百分點。

他說，這項發現意味俄烏戰爭爆發後，大多數台灣成年人對中共如果武力犯台，美軍會不會協防台灣一事，抱持審慎、存疑或悲觀的態度;只有約1成對美軍深信不疑。

他說，去年年10月他們做的類似調查，26.7％認為美軍非常可能協防，38.3％還算可能，17.1％不太可能，11.4％一點也不可能，6.5％沒意見、不知道、拒答；有高達6成5認為美國可能出兵協防台灣，只有約2成9不以為然。

他分析，政黨傾向，民進黨支持者中，6成1相信美軍，2成9不相信；國民黨支持者1成9相信，7成7不相信；民眾黨支持者中，1成1相信，8成6不相信；中性選民，1成8相信，6成8不相信。

從年齡層來看，他說，不分老少，多數人都傾向不相信美軍；20-24 歲2成1相信，6成9不相信、25-34歲3成9相信，5成3不相信;

至於日本自衛隊協防，13.4％非常相信，29.7％還算相信，23.1％不太相信，25.5％一點也 不相信，8.3％沒意見、不知道、拒答。

但去年10月類似民調，22.3％認為日本自衛隊非常可能協防台灣，35.7％還算可能，21.5％不太可能，13.7％一點也 不可能，6.8％沒意見、不知道、拒答。可能的人比認為不可能的人多 22.8 個百分點。顯示絕大多數台灣人相信日本將出兵協防台灣。

但和最新調查結果相比，相信日軍會出兵協防的比例明顯下滑 14.9 個百分點，認為日軍不可能出兵協防的比例激增13.4 個百分點。