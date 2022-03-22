藝人楊謹華在《華燈初上》演出「蘇媽媽」一角，不過角色卻大反轉，讓許多觀眾恨得牙癢癢，甚至怒轟她不重情也不懂得感恩，認為是該劇最惹人厭的角色，對此，美女主播高毓璘分析出兩大人格缺失，直言：「蘇慶儀真的很欠殺啊，誰殺她都很合理耶」。

高毓璘表示蘇慶儀在劇中性格「高敏感，好勝心很強，自傲卻又自卑的人」，童年時的不快樂，導致她喪失處理親情、友情和愛情的能力，容易患得患失情況下，容易萌生「得不到就毀掉」的念頭，對於別人付出和幫忙，也因為自卑心作祟，容易把恩情扭曲爲施捨，更指出在她眼中，羅雨儂像個太妹又坐過牢，多少有些瞧不起她，但不解為何卻能活得樂觀豁達，因此嫉妒心逐漸膨脹，尤其得知江瀚選擇羅雨儂時，才會情緒整個崩潰。

高毓璘表示追完三季之後，雖然了解蘇慶儀性格和原生家庭有關，但依舊無法喜歡她，畢竟真的把一個人當朋友看待，眼見對方好應該要開心，而不是出現莫名嫉妒，或者催眠自己，對方其實也沒那麼好，更點出只有瓊芳媽媽早看透蘇慶儀，曾告訴她：「這世界，不可能什麼都是妳的，有得到，就會有失去。」

對此，網友紛紛表示：「完全想不到這人在對待朋友方面有任何一絲絲的優點」、「她的心態就是大家都欠她，一副高高在上、咄咄逼人的模樣，更顯現出她極度缺乏自信的一面」、「身邊有太多這種同事了，整天怨天尤人，好像全世界都對不起他」。