香港疫情近日有回落跡象。香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅預料，1個月後的單日確診數字或會降至3位數。

港府昨日（21日）表示，絕大部分社交距離措施不會放寬，將延續至4月20日，但會在4月21日起，用3個月時間、分3階段解除大部分社交距離措施。孔繁毅認為，是合適及穩妥的做法，並強調疫情仍未完全受控，日均確診數字仍然超過1萬。他認為，1個月後的單日確診數字或會降至3位數，屆時則有條件放寬防疫措施，並指再過一段時間後，確診數字會進一步降至2位數。若回落速度快，認為有條件每隔一星期，就實施下一階段的放寬措施。

孔繁毅又指出，香港難以做到真正「清零」，認為應將目標訂作穩控疫情，並相信可以很快遏止第5波疫情。他預料，全港已有一半人受感染，加上接種率提高得很快，整體免疫水平甚高，相信這一波疫情已在本月初達到頂峰，稍後的回落速度會較快。