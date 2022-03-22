近日傳出大陸洋蔥疑似透過洗產地的方式，「轉生」成為越南洋蔥進口來台的消息，被踢爆後引起各界關心，但農委會主委陳吉仲卻稱「不要讓這樣的報導影響產地行情」，讓大批網友不滿「陳吉仲是想甩鍋嗎？」

近日是屏東洋蔥的採收期，但同時卻有大量「越南洋蔥」進口來台，且還被農民質疑這些洋蔥根本是大陸洋蔥洗產地後來台的，農委會表示昨（21）日發函給駐越南代表處請求調查，指出若品種外觀難以分辨，將會以DNA、穩定同位素等方式來辨別產區。

此外，據《中央社》報導，陳吉仲昨日赴立院針對「國際重要原物料價格上漲，造成農產品供需失衡，政府因應之道」進行報告並備質詢，期間被問到有關洋蔥疑似洗產地進口來台的問題，陳吉仲除了表示農委會目前沒有證據，會進行檢驗調查外，還稱「在採收的時候放這個消息，要打擊產地價格嗎？」「不要讓這樣的報導影響產地行情！」

有PTT網友引述相關報導，對於陳吉仲的發言相當不滿，認為在本土洋蔥非產期進口洋蔥是合理的，「但在本地的洋蔥產期進口洋蔥會不會打擊產地價格？不用我多說吧？」質疑陳吉仲身為農委會主委，不注意真正會打擊產地價格的事，反而批評提出質疑的人，怒批「在本地的洋蔥產期開放進口洋蔥的是你，針對這點提出質疑的卻被你說是想打擊產地價格？」

其他網友也說「不趕快去查還在說什麼打擊價格？維持一貫推託」、「重點是～現在不是越南洋蔥的產期」、「難道不報就不會影響行情了嗎？」「開採時開放進口的是你，質疑打擊價格的也是你」、「重點是越南本土的洋蔥，跟號稱越南進口的洋蔥長相還不一樣，採收期也不同」。