胡潤研究院22日發佈《中西合璧，文化融合——2021中國國際教育白皮書》顯示，對於子女教育規劃中，子女教育支出平均占家庭可支配收入的1／5。低齡階段的小學、中學平均每年支出預算30萬元（人民幣，下同）、大學階段40萬元、研究生階段42萬元。

在調查中也顯示，大陸高淨值人群對子女教育理念趨於成熟和理性。在對子女的教育期望上，最看重的是「健全的人格／教養」，其次為「獨立解決問題的能力」與「開拓視野、增廣見聞」。

該調查顯示，除了「美英加澳」傳統四大留學國家，其他歐洲國家及「一帶一路」國家也在留學選擇範圍內，呈現出多元化趨勢。從國際教育的內容形式上看，中西融合將是未來主要趨勢。

據介紹，項目組在2021年5月至7月期間對600多位家庭總資產1000萬元以上的高淨值人群，進行一對一專項問卷訪問形式的定量研究，主要包括兩類人群，一類是子女正在或計畫接受國際教育的家長，另一類是本人擁有國際教育經歷的人群。