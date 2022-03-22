大陸東方航空編號MU 5735航班昨（21日）在廣西自治區梧州市墜毀。不料卻出現大陸部分網友發布幸災樂禍、調侃空難等不當言論，甚至有人冒充相關人士博取關注，大陸多個社交平台同日發布公告斥責禁止，其中，新浪微博社區管理官方微博「微博管理員」昨晚已發現25名違規用戶，相關帳號已遭禁言30天至永久禁言處理。

微博管理員通報，截至昨晚已發現25名違規用戶，相關帳號已按言論不當程度，採取禁言30天至永久禁言處理，並清理違規內容。抖音也發布提醒，用戶發布內容要遵守真實、客觀原則，平台將運用技術手段嚴加管控，警告違規用戶可被禁言甚至封禁帳號處罰。

快手官方公告稱，目前該事故正在調查中，平台提醒廣大用戶發布內容要堅持真實、客觀原則，不借助新聞事件「蹭熱度、玩梗」，同時平台也會運用相關策略及技術手段嚴加管控，如發現有人藉此事件引關注，將視嚴重程度處以禁言、帳號封鎖等處罰。