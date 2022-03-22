年底九合一選舉雙北市綠營市長人選未定，讓地方民代議員候選人陷入群龍無首的恐慌，尤其是爭取連任的市議員希望黨中央盡快推派最強母雞帶動選情。

媒體報導，蘇系、英系、正國會議員曾向黨主席蔡英文喊話，呼籲徵召陳時中參選。但也有正國會議員江志銘、陳怡君認為，林佳龍中央地方經歷完整，行政經驗豐富，勝選機會更高。

現階段部長級的候選人呼聲高，陳時中、林佳龍都符合最強母雞條件，兩人都屬意選台北市，但只有一人可選，另一人可能轉戰新北。

資深媒體人黃暐瀚在廣播節目上分析，根據聯合報最新民調當中，侯友宜輾壓陳建仁、陳時中、林佳龍、羅致政，誰來都是輸30%。回顧2018年有韓流，國民黨選順風順水全台贏220萬票，整個民進黨的重兵都往南部去，要圍堵韓國瑜但最後還是沒有成功。

黃暐瀚進一步表示，現在國民黨沒有這麼順了，民進黨的候選人很怕、倒也未必，只是他們還沒有決定人選而已，陳時中、林佳龍當然是想要選台北市長，都不是在看新北、更沒有想要去桃園，只是他們想要選台北市長這件事情，因為烏克蘭被入侵，國內政治淡掉，只能鴨子划水。