減害議題興起！最新民意調查，有高達7成民眾重視二手煙害問題，紙菸吸菸者面臨的健康風險主要來自燃燒時煙霧含有許多有毒物質，為無法戒菸的人提供降低風險的替代品，是減少菸草危害概念存在的理由。這項最新民調顯示，逾7成民眾支持能減少污染與危害的「非燃燒式」菸草產品。

紐西蘭、美國、法國等國家將菸草減害（Tobacco Harm Reduction, THR）視為公共衛生策略，旨在提供更安全的產品、物質形式以降低抽紙菸引起的健康風險。國內民眾對於非燃燒式菸品減害的議題是否有相似看法，由趨勢民意調查公司負責電話訪談與統計分析。

衛福部研究，燃燒紙菸的煙霧含有7000多種有害或可能有害的化學物質及93種致癌物質，會引發肺癌及心血管疾病。民調顯示，超過6成的受訪者支持「吸菸者有選擇能減少健康危害菸草的機會」。非燃燒式菸草與紙菸煙霧相比，減少對有害、有毒化學物質的接觸。

被問及支不支持非燃燒菸草製品（加熱菸）成為紙菸的替代菸品，支持的民眾佔60.4%、不支持佔28.3%，未明確表達意見的有11.3%。也就是說，60.4%受訪民眾支持「吸菸者有選擇能減少健康危害菸草的機會」。

菸草減害概念除了針對「個人」的身體健康，對環境的影響也至關重要。紙菸濾嘴以醋酸纖維素的塑膠製成，是一種易於製造但不易降解的材料。據估計，每年有4.5萬億個煙蒂被隨手丟棄，成為最常見的海洋垃圾之一。

被問及「台灣政府是否該用法規鼓勵各產業研發能減少污染與危害的產品」，非常支持民眾佔39.3%、還算支持佔36.3%、不太支持佔6.6%、非常不支持則有10.3%，未表達明確意見有7.5%。也就是說，超過7成5受訪民眾支持政府用法規鼓勵各產業研發能減少污染與危害的產品，特別是住在宜花東的受訪者。

本次調查於2022年3月5日至3月6日，針對居住在台灣20個縣市且年滿20歲的民眾以電話訪問進行「菸品議題」相關的抽樣調查。抽樣方式以住宅電話為母體清冊，以分層比例加尾數兩位數隨機抽樣進行調查，有效樣本1070人。抽樣誤差在95%的信心水準下約正負3.0百分點之內。該調查設計依照內政部最新人口資料，針對戶籍地、性別、年齡採用多重反覆加權（Raking）。

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