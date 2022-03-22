打擊數位犯罪 台美日澳斯5國今辦國際視訊研習營（調查局提供）

打擊數位犯罪 台美日澳斯5國今辦國際視訊研習營（調查局提供）

法務部調查局在疫情期間為強化打擊跨國數位犯罪，22日與美國、日本、澳洲、斯洛伐克4國共同舉辦「全球合作暨訓練架構(GCTF)-數位犯罪防制國際研習營」，以線上會議方式邀集30多國的340多名執法官員，研討跨國數位犯罪、資通安全等策進作為。

調查局表示，全球合作暨訓練架構」（Global Cooperation and Training Framework，簡稱：GCTF）是台、美於2015年6月合作成立，2019年、去年日本與澳洲先後加入該平台，透過舉辦共同關切議題之訓練課程，建構理念相近國家因應世界趨勢之連結。

調查局自2018年GCTF首次納入執法項目迄今，已舉辦過4次研習營，累積近千位各國執法官員與會，實質擴大國際參與，深化我與美國及全球盟邦之友好夥伴關係。

調查局表示，隨著新冠疫情蔓延，各國採取邊境管制及居家隔離等方式防範，不僅加重人們對網路依賴，亦促使數位犯罪更加猖獗。為此，調查局於今天與外交部、美國在台協會（AIT）、日本台灣交流協會（JTEA）、澳洲辦事處（AO）及斯洛伐克經濟文化辦事處（SECO）共同舉辦「2022全球合作暨訓練架構(GCTF)-數位犯罪防制國際研習營」，以線上會議方式研討策進作為。

研習營由調查局長王俊力、斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文、法務部長蔡清祥部開幕致詞，後由美國、澳洲、日本及斯洛伐克相關單位專家與調查局洗錢防制處及資通安全處人員以跨境視訊會議方式分享各國案例與經驗，計邀請30餘國、近350名執法人員上線參與，希望與各國建立安全夥伴關係。

調查局強調，調查局秉持強化打擊跨境犯罪合作之目標，自2018年首度參與GCTF，迄今舉辦之會議包括2018「打擊跨境犯罪及美鈔、護照鑑識國際研習營」，2019「打擊公私部門貪瀆國際研習營」，2020「防制新冠肺炎相關犯罪國際研習營」，2021「洗錢防制國際研習營」。

今年因應急遽增加的虛擬資產網路犯罪態樣，以數位犯罪防制為討論核心，著重理論技術與實務經驗結合。未來亦將持續精進執法能量，盼能推升國際合作，消弭跨境犯罪。