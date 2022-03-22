物價上漲「凍未條」，台中市府本來提供50元的安心午餐券也要調高費用，市長盧秀燕22日在市政會議宣布，4月1日起安心午餐券面額將從50元提高至65元，而且例假日及寒暑假不間斷，台中市立學校的弱勢學生可至全市約1300家5大超商超市兌換餐食安心享用，估計共2萬1651名學生受惠，不必擔心斷糧。

因應近期物價齊漲，盧秀燕表示，台中市有40萬名師生，其中約有兩萬多名弱勢學生吃不起營養午餐，市府免費供應，且假日也全面供應安心午餐券，讓學生去超商領取餐盒。

台中市對於就讀市立高中以下學校且家庭經濟較困難的學生，平日提供免費營養午餐外，為讓學生不用因為學校放假未供應午餐而煩惱，例假日及寒暑假也發給50元面額的安心午餐券，讓學生受到妥善照顧。

但隨著物價「漲」聲響起，更對弱勢清寒家庭造成壓力，盧秀燕說，台中安心午餐券原本面額50元將加碼提高到65元，學生可拿餐券到5大超商兌換餐食，按照每家超商回饋方案，預估屆時實際兌換金額可達72至75元左右，估計2萬1651名學生受惠。

教育局每年原編列預算約1億8900萬元，面額增加到65元，一年需再增加約5700萬元預算，安心午餐券提高額度從4月1日起實施。

台中市安心午餐券聯合招標，結合超商、超市等通路業者，只要貼有「安心午餐券守護商店」辨識貼紙的店家，都可讓弱勢學生兌換餐食，超商提供更豐富多元的套餐組合。