2014年到2019年間連續擔任2屆苗栗縣議員的謝家禓，為私人用途，虛報借名公費助理的名義，向縣議會申報聘用公費助理名冊以請領公費助理補助費53萬多元，最高法院將謝男依利用職務機會詐取財物罪判處有期徒刑3年6月，褫奪公權3年，沒收犯罪所得定讞。

判決指出，謝男擔任苗栗縣議員期間，明知李姓男子經常往返東南亞、日本等國外地區，無法實際從事助理工作，竟在2015年及2016年的議員公費助理補助費清冊上填載李男為公費助理，並申報助理薪資、春節慰勞金等，交付苗栗縣議會。

縣議會撥款到李男的帳戶內後，謝家禓再將這些錢轉出，供作他的私人使用共計詐領53萬6307元，經檢察官據報偵辦，由法務部調查局苗栗縣調查站約詢謝家禓到案後，經謝在偵查中自白上情，並繳回犯罪所得53萬多元。

苗栗地方法院一審及台中高分院二審都認定，謝男損及公務員端正形象，應予以嚴厲譴責非難，惡性確屬重大，未對他為緩刑之諭知，依利用職務機會詐取財物罪判處有期徒刑3年6月，謝提上訴，最高法院駁回確定。