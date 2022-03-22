日前一名網友在網路PO文控訴，在好市多購買「葡萄乾布里歐麵包」給姪女當早餐，卻發現裡面藏有一根螺絲，且不只一根，他拿回賣場退貨，但值班經理卻想用3000元息事寧人，他不滿提出100萬求償，遭大批網友罵「蕭貪」，他今天也再度PO文回應網友，表示自己是故意提出100萬求償，怒指好市多一碰到問題只想用錢解決，「我在意的是有沒有誠心道歉」。

原PO今日於《爆料公社-匿名公社》提出5點回應網友，他表示買的早餐完全沒吃，都沒人關心，且螺絲是姪女同學發現，自己都無法明確指出螺絲位置，向櫃台辦理退貨時還要找一下，他直言「如果今天是我自己把螺絲放進去，好市多法務不會閒著」。

原PO購買的麵包中藏有兩根螺絲。（圖／翻攝自爆料公社App-匿名公社）

至於為何會提出100萬求償，原PO說，好市多值班經理一碰到問題，只想用錢解決，沒有半句關心，「你不生氣嗎？既然這麼愛用錢處理，我就故意開口要100萬」，他直言自己並不在意錢，在意的是有沒有誠心道歉。

對此，好市多表示，收到會員退貨的商品時，其中一條麵包已食用剩1／2，確實在麵包中發現2顆螺絲，第一時間也檢視作業場所中的所有設備，皆未發現與麵包相似的螺絲，且所以原物料出廠前都會經過異物監測，會將螺絲給叫可能的廠商進行調查，也會檢視賣場包裝人員流程。另外，好市多也說因為原PO已開封食用，無法判斷螺絲落入的實際原因，過去也未接獲類似客訴。