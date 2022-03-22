宜蘭查獲一名確診個案在檢疫期滿前就擅離居檢處所，案21991為越南籍40多歲女性，CT值30.22，列為境外移入確診個案，該案在3月19日下午擅離居家檢疫所返家並外出購物，已匡列接觸親友7人進行居家隔離，並安排採檢。

宜蘭縣衛生局指出，案21991在3月9日從越南入境，採10＋7方案，進行1人1戶居家檢疫，檢疫期間為3月9日至3月20日凌晨零時。該個案在3月19日進行第10天解隔離前的PCR篩檢，結果為陽性確診，CT值30.22，目前有鼻塞症狀，列為境外移入確診個案，已安排住院隔離治療中。

衛生局今日（22日）公布足跡，案21991足跡如下：3月20日9時20分至9時50分在喜互惠生鮮超市二結店，曾經和足跡相重疊或接獲疫調人員通知的民眾，儘快至社區篩檢站篩檢。

宜蘭縣政府表示，請民眾務必確實遵守相關防疫規定，違反居家檢疫依法可處十萬元以上一百萬元以下罰鍰，將對該個案收集相關事證，依傳染病防治法第58條第1項第4款，依擅離時間加重裁罰。